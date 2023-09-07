Россиянин погиб при восхождении на горный пик в Пакистане

Альпинист Дмитрий Головченко погиб, а его напарник Сергей Нилов получил обморожение во время восхождения на горный пик Гашербрум IV в Пакистане.

Генсек Альпийского клуба Пакистана Каррара Хайдри рассказал, что россияне отправились покорять сложный пик без баллонов с кислородом и носильщиков. Когда альпинисты достигли высоты семи тысяч метров, связь с ними пропала из-за погодных условий.

Хайдри допустил, что Головченко сорвался со склона и погиб. Нилов один спустился в базовый лагерь, откуда его забрал военный вертолет. Пострадавшего россиянина отвезли в больницу в Скарду, пишет газета Dawn.

Общая высота Гашербрума IV – 7 925 м. Этот пик шестой по высоте в Пакистане и 17-й в мире. Команда Головченко и Нилова дважды получала награды за смелые восхождения на опасные вершины.

На Камчатке турист из Петербурга погиб по время восхождения на Авачинский вулкан. Предположительно, мужчина сорвался со скалы.

Москва, Наталья Рязанова

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