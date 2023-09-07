В школе Петербурга случилась вспышка кишечной инфекции

В Кировском районе Санкт-Петербурга 13 школьников попали в больницы с острой кишечной инфекцией. Роспотребнадзор и прокуратура проводят проверку.

В школе № 608 Петербурга 17 детей и взрослых пожаловались на симптомы острой кишечной инфекции. 13 детей отвезли в стационары города, где ими занимаются медики. Предварительный диагноз – гастроэнтерит, сообщили в городской прокуратуре.

Ведомство проверит, как руководство школы соблюдало требования санитарно-эпидемиологического законодательства. Городское управление Роспотребнадзора также начало проверку.

«Проводится лабораторное обследование сотрудников школы, контактных учащихся и сотрудников организатора питания АО «Комбинат питания «Кировский». Причины и условия формирования очага устанавливаются», – говорится в сообщении ведомства.

В конце июня в Санкт-Петербурге семеро подростков попали в больницы с отравлением после выпускного вечера. Всего зарегистрировано 19 случаев острой кишечной инфекции среди учащихся шести школ и их родителей.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

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