В ДНР нашли схрон с оружием для терактов перед выборами

Сотрудники ФСБ нашли тайник с оружием и боеприпасами на окраине Докучаевска в Донецкой народной республике. По версии ведомства, оружие приготовили для терактов перед единым днем голосования.

ФСБ узнала, что схрон организовало одно из диверсионных подразделений ВСУ.

«На окраине Докучаевска обнаружен и изъят тайник: 46 единиц огнестрельного оружия и более тысячи штук боеприпасов. Тайник предназначался для совершения терактов в преддверии единого дня голосования на территории ДНР», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

В схроне нашли 40 автоматов Калашникова, снайперскую винтовку, пулеметы, два реактивных пехотных огнемета и гранатометы. Там же лежали бронебойные патроны и 12 осколочных фугасных снарядов.

В Херсонской области нашли тайник, а в нем – 47 ящиков с артиллерийскими и танковыми снарядами.

Докучаевск, Наталья Рязанова

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