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Вторник, 22 августа 2023, 17:25 мск

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В Херсонской области нашли 50 ящиков с артиллерийскими и танковыми снарядами

Полицейские обнаружили тайник с боеприпасами в Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Схрон был найден возле поселка Ивановка. На заброшенной ферме хранилось более 47 ящиков с артиллерийскими снарядами калибра 152 мм и танковыми снарядами калибра 125 мм.

«Полицейские при осмотре установили, что выявленные предметы пригодны для дальнейшего использования и подлежат транспортировке», – говорится в сообщении.

Боеприпасы изъяли. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о незаконном хранении оружия и боеприпасов.

Херсон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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