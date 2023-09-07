На Бали разбился лифт с сотрудниками люксового отеля

Лифт с сотрудниками люксового отеля на Бали рухнул с высоты около 90 метров. В результате погибли пять человек, пишет портал G1.

Двое мужчин и три женщины вошли в стеклянную кабину лифта, который поднимал пассажиров по пандусу с уклоном в 35 градусов. Камеры видеонаблюдения отеля записали, как через некоторое время кабина бесконтрольно понеслась вниз и врезалась в стену одного из зданий.

Два человека погибли на месте, еще трое пострадавших умерли в больнице. Всем было от 19 до 23 лет. Отель выплатил семьям погибших сотрудников компенсацию. Гостей заведения расселили в другие отели.

В Севастополе в многоэтажке упал лифт, внутри которого находились женщина с четырехлетним ребенком. Оба пассажира выжили и не получили травм.

Джакарта, Наталья Рязанова

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