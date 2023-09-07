Спецслужбы задержали контрабандистов, поставлявших в Европу запчасти для авиатехники

В России задержали членов организованной группировки, которые занимались незаконными поставками продукции военного назначения в страны Западной Европы. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

«Установлено, что преступной группой из числа уроженцев Украины и одной из республик Центральной Азии осуществлялось на постоянной основе приобретение в Российской Федерации и ремонт узлов и агрегатов боевых самолетов и вертолетов с целью их последующего незаконного экспорта в интересах иностранных заказчиков, в том числе для нужд вооруженных сил Украины», – говорится в сообщении.

У контрабандистов изъяли более 100 изделий для авиационной техники боевого применения, а также наличные деньги – 117 тысяч долларов США и 59 тысяч евро. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда иной военной техники, совершенная организованной группой).

«Получены документальные материалы об участии задержанных в организации ремонтно-восстановительных работ в отношении комплектующих изделий к украинским военным самолетам и вертолетам», – добавили в ЦОС.

Москва, Зоя Осколкова

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