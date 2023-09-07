Украина обстреляла Брянскую область из «Градов»

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в четверг, 7 сентября, сообщил, что украинские неонацисты обстреляла село Случевск из РСЗО «Град», выпустив более 30 снарядов.

В своем Telegram-канале Богомаз написал: «ВСУ обстреляли село Случевск Погарского района. По населенному пункту из РСЗО «Град» украинскими террористами было выпущено более 30 снарядов. К счастью, пострадавших нет».

«В результате попадания снаряда огнем полностью уничтожен жилой дом с постройками. Частично нарушено энергоснабжение. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Пострадавшим будет оказана вся необходимая материальная помощь», – добавил глава региона.

Брянск, Иван Бабурин

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