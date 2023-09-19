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Вторник, 19 сентября 2023, 12:46 мск

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Обстрел ВСУ повредил три дома в брянском поселке

Поселок Суземка Брянской области обстрелян с украинской стороны. Никто из жителей не пострадал, но повреждены жилые и нежилые здания, автомобиль, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

«Пострадавших нет. Повреждены три домовладения, нежилое здание и один автомобиль. Оперативные и экстренные службы работают на месте», – говорится в сообщении.

Ранее утром российская система ПВО помешала попытке киевского режима атаковать объекты на территории РФ. Дежурные средствами ПВО сбили отправленный Киевом беспилотник самолетного типа над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ.

Накануне вечером 82-летняя жительница села Каменский Хутор в Брянской области пострадала в результате обстрела ВСУ. Снаряд попал в жилой дом. Пенсионерку отвезли в больницу.

Брянск, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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