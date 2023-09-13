Над Белгородской и Брянской областями почти одновременно сбиты украинские беспилотники

Министерство обороны РФ в среду, 13 сентября, сообщило, что над Белгородской и Брянской областями в 21.30 мск. и 22.00 мск., соответственно, силами ПВО были сбиты украинские беспилотники.

В сообщении оборонного ведомства говорится: «13 сентября около 21.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области».

Со своей стороны губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале написал: «В Валуйском городском округе сработала наша система ПВО – сбита воздушная цель над селом Тулянка. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет».

В свою очередь губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что «силами ПВО министерства обороны РФ пресечена атака украинских террористов. Над Унечским районом сбиты два беспилотных летательных аппарата. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим подразделениям ПВО»

«13 сентября около 22.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области», – сообщило российское минобороны.

Москва, Иван Бабурин

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