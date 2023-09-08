Вылетел на встречку: в Туве пять человек погибли в ДТП

Пять человек погибли в результате столкновения двух автомобилей на трассе «Енисей» в Туве. Прокуратура и следователи проводят проверку.

Авария случилась около 01:48 часов 8 сентября на 926-м км автодороги. ГАЗ «Вепрь» выехал на полосу встречного движения, где врезался в автомобиль Honda Stepwagn Spada. Четыре человека погибли от травм на месте ДТП, еще одного пострадавшего скорая сумела довезти до больницы. Несмотря на усилия врачей раненый умер.

Республиканское МВД отправило на место аварии следственно-оперативную группу для выяснения причин и обстоятельств произошедшего. Прокуратура начала собственную проверку, в том числе для оценки деятельности уполномоченных органов и ответственных лиц по соблюдению требований безопасности дорожного движения. Ведомство взяло на контроль ход доследственной провеки происшествия.

В Ростовской области пять человек погибли и трое пострадали в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей. Одна из легковушек выехала на полосу встречного движения.

Кызыл, Наталья Рязанова

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