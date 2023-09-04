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Понедельник, 4 сентября 2023, 18:17 мск

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Пять человек стали жертвами лобового ДТП под Таганрогом

Скриншот с видео ГУ МВД РФ по Ростовской области

Пять человек погибли и трое пострадали в результате лобового столкновения двух легковых автомобилей на трассе Таганрог – Покровское в Ростовской области. Об этом сообщает региональный полицейский главк.

Смертельная аварии произошла около шести часов утра. По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-2110 не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с машиной Lada Priora.

В результате ДТП погибли трое пассажиров ВАЗ-2110, а также водитель и пассажир Lada Priora. Водитель и еще один пассажир «десятки», а также другой пассажир Lada Priora получили травмы и были доставлены в больницу.

Полиция проводит проверку по факту аварии, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. «По результатам будет принято решение в соответствии с законодательством», – говорится в сообщении.

Ростов-на-Дону, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Автокатастрофа

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