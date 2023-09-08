Глав лесного хозяйства и Авиалесоохраны Тувы уволили из-за ДТП с пятью погибшими

Министр лесного хозяйства и природопользования Тувы Темир Сарыг-Хаа и руководитель региональной Авиалесоохраны Алаш Куулар лишились своих постов из-за ДТП, в котором погибли пять человек. Об этом сообщил глава Тувы Владислав Ховалыг.

Один из автомобилей, попавших в ДТП, принадлежит республиканской Авиалесоохране, которая подведомственна Минлесхозу. Как отметил Ховалыг, по предварительным данным, водитель служебной машины находился в состоянии алкогольного опьянения: предельный уровень алкоголя в крови был превышен почти в пять раз.

«Это стало возможным из-за халатного отношения и отсутствия контроля за служебной дисциплиной. Что недопустимо в условиях, когда мы ведем жесткую борьбу с пьянством за рулем», – написал глава Тувы в своем телеграм-канале.

Уволить министра лесного хозяйства и природопользования Тувы и руководителя Авиалесоохраны он решил, так как они «не обеспечили дисциплину и контроль в подведомственном учреждении».

Смертельная авария произошла в ночь на 8 сентября на 926-м км трассы «Енисей». Служебный ГАЗ «Вепрь» выехал на полосу встречного движения, где врезался в автомобиль Honda Stepwagn Spada. Четыре человека погибли от травм на месте ДТП, еще одного пострадавшего скорая помощь довезла до больницы, но, несмотря на усилия врачей, раненый умер. В результате аварии еще два человека пострадали, уточнил глава Тувы.

По информации Ховалыга, в ДТП погибла семья из пяти человек из Дзун-Хемчинского муниципального района республики: мать, отец, один из их трех сыновей (студент), бабушка и тетя. Старший сын госпитализирован с травмами. Младший сын погибшей семьи – второклассник – находился дома, сейчас с ним работают психологи. На территории муниципального района объявлен траур.

Местные власти начали оказывать помощь по организации похорон, сообщил глава региона. В Дзун-Хемчикском кожууне объявлен траур.

Кызыл, Наталья Петрова

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