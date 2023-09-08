В Забайкалье семья с двумя детьми погибла при пожаре

Двое взрослых и двое маленьких детей погибли при пожаре в селе Горный Зерентуй в Забайкальском крае. Пожарные два часа боролись с огнем, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Сообщение о пожаре в двухквартирном доме поступило около 22:15 часов 7 сентября. Когда пожарные приехали, соседи уже вынесли из дома тела женщины и детей. Позже пожарные вынесли из дома тело мужчины. Потушить огонь удалось только в 00:32 часов.

«В частном доме проживали 26-летний мужчина, его 23-летняя жена и двое их сыновей двух и пяти лет. В результате пожара вся семья погибла. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ – причинение по неосторожности смерти двум и более лицам», – рассказали в краевом управлении Следственного комитета.

Прокуратура начала собственную проверку для оценки соблюдения требований пожарной безопасности и действий органов системы профилактики по работе с семьей.

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Киев, Наталья Рязанова

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