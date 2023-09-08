В Херсонской области пресекли атаку дронов на избирательный участок

В Херсонской области силы ПВО сбили два украинских беспилотника, которые пытались атаковать избирательный участок. Об этом сообщила глава регионального избиркома Марина Захарова.

«Сегодня в Скадовском муниципальном округе системой ПВО были сбиты два дрона в непосредственной близости над избирательными участками», – приводит слова председателя избиркома ТАСС.

Захарова добавила, что если бы беспилотники достигли своей цели, то не обошлось бы без жертв.

Ранее в пятницу была дважды эвакуирована избирательная комиссия Херсонской области из-за ракетных атак. Об этом сообщили в Центризбиркоме России.

Надо отметить, что сегодня в Херсонской области – первый день голосования на участках на выборах в областную думу и представительные органы муниципальных образований региона. Голосование будет продолжаться три дня.

В этом году впервые в рамках единого дня голосования выборы парламентов также проходят в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской области.

Геническ, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»