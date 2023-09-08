Педофил напал на воронежскую школьницу с электрошокером, изнасиловал и ограбил ее

В Воронежской области неизвестный напал на школьницу с электрошокером, изнасиловал и забрал у нее iPhone. Педофила ищут. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.

Нападение на 15-летнюю девочку-подростка произошло в Борисоглебске. Преступник около 21:00 выследил школьницу в районе улиц Бланская – Чапаева, когда та возвращалась домой из магазина по дороге в частном секторе.

Мужчина ударил девочку шокером. Школьница попыталась убежать от нападавшего, но упала. Преступник догнал ее, избил и изнасиловал. Девочка в итоге потеряла сознание. Нападавший обыскал вещи жертвы, забрал обнаруженный iPhone и скрылся с места происшествия.

Школьнице удалось самостоятельно добраться до дома, где она рассказала о нападении матери. Женщина обратилась в полицию.

Возбуждены уголовные дела по статьям «изнасилование» и «разбой». Правоохранители разыскивают насильника.

Воронеж, Наталья Петрова

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