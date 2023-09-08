ПВО сбила дрон ВСУ в Белгородской области

Минобороны сообщило о пресечении попытки киевского режима совершить атаку беспилотником по объектам на территории России.
БПЛА самолетного типа уничтожен средствами ПВО над Белгородской областью. Это произошло около 15:00 мск, уточнили в ведомстве.
Ранее сегодня власти Крыма сообщали о работе сил противоздушной обороны на севере полуострова. Военные сбили украинский беспилотник.
Москва, Наталья Петрова
© 2023, РИА «Новый День»
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