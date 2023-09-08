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Пятница, 8 сентября 2023, 16:12 мск

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ПВО сбила дрон ВСУ в Белгородской области

Минобороны сообщило о пресечении попытки киевского режима совершить атаку беспилотником по объектам на территории России.

БПЛА самолетного типа уничтожен средствами ПВО над Белгородской областью. Это произошло около 15:00 мск, уточнили в ведомстве.

Ранее сегодня власти Крыма сообщали о работе сил противоздушной обороны на севере полуострова. Военные сбили украинский беспилотник.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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