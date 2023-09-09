Почти 300 человек погибли при землетрясении в Марокко

По меньшей мере 296 человек погибли, 153 пострадали в результате мощного землетрясения в Марокко. Спасатели и добровольцы продолжают разбирать завалы, там еще могут находиться выжившие, передает Al-Jazeera.

Землетрясение случилось вскоре после 23:00 по местному времени 8 сентября. Эпицентр находился на глубине 18,5 км примерно в 72 км к юго-западу от Марракеша. Толчки ощущались в шести провинциях Атласских гор в центре Марокко. По данным Геологической службы США, магнитуда землетрясения составила 6,8, местные специалисты говорят об уровне в 7.

Очевидцы рассказали, что земля непрерывно дрожала порядка 20 секунд, тряслись стены, двери хлопали сами собой. Люди выбегали на улицу, где и оставались большую часть ночи, опасаясь повторных толчков.

В пострадавшем районе проживают около 8-10 млн человек, по большей части это сельская местность. Сотни домов повреждены и разрушены, в том числе исторические здания и сооружения в старом городе Марракеша. Люди вручную разбирают завалы, пока не подъехала специальная техника.

По данным МВД страны, подтверждена смерть 296 человек, еще 153 получили различные травмы. Ущерб от землетрясения оценить пока невозможно, полную картину последствий власти составят позже.

Сильное землетрясение в Чили стало причиной массового отключения электричества. Подземные толчки магнитудой 6,4 были зарегистрированы юго-восточнее прибрежного города Тонгой.

Марракеш, Наталья Рязанова

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