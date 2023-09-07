Из-за мощного землетрясения в Чили тысячи человек остались без света

Сильное землетрясение в Чили стало причиной массового отключения электричества. Об этом сообщают местные СМИ.

Подземные толчки магнитудой 6,4 были зарегистрированы юго-восточнее прибрежного города Тонгой. По данным Национального сейсмологического центра Чили, эпицентр землетрясения находился в 11 км, очаг залегал на глубине 46 км.

Информация о пострадавших не поступала. При этом зафиксированы массовые отключения электричества в регионе Кокимбо. Больше других пострадали города Кокимбо и Ла-Серена, где без света остались 49 тысяч и 31 тысяча жителей соответственно.

Кроме того, подземные толчки ощущали в провинциях Мендоса и Сан-Хуан в Аргентине. Отмечается, что угроза цунами не объявлялась.

Сантьяго, Зоя Осколкова

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