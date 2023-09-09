Число жертв землетрясения в Марокко превысило 630 человек

Число погибших в результате землетрясения в Марокко увеличилось до 632 человек, уточнили в МВД страны. За несколько часов цифры выросли более чем в два раза: ранее сообщалось о 296 жертвах стихии.

Число пострадавших выросло до 329 человек. Раненых везут в больницы, которые переполнены. Центр переливания крови призвал всех здоровых граждан стать донорами и сдать кровь для пострадавших.

Сотрудники экстренных служб и местные жители продолжают вручную разбирать завалы. В МВД допустили, что статистика по погибшим будет расти по мере проверки пострадавших районов, передает Al-Jazeera.

Мощное землетрясение магнитудой 6,8-7 произошло в Марокко в ночь на 9 сентября. Пострадали шесть провинций Атласских гор в центре Марокко с населением порядка 10 млн человек. Эпицентр толчков находился на глубине 18,5 км примерно в 72 км к юго-западу от Марракеша.

Марракеш, Наталья Рязанова

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