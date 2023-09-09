До 1037 выросло число погибших при землетрясении в Марокко

Число погибших в результате мощного землетрясения в Марокко увеличилось до 1037 человек, передает Al-Jazeera со ссылкой на МВД страны.

Спасатели и добровольцы достали из-под завалов тела еще более 200 погибших. Число пострадавших превысило 1200 человек. Больницы вызвали весь персонал, чтобы справиться с наплывом раненых. У пунктов переливания крови выстроились очереди из местных жителей, готовых помочь пострадавшим.

Служба сейсмического мониторинга в Марокко сообщила, что после основного землетрясения произошли десятки афтершоков. Магнитуда самого сильного составила 5. По данным Геологической службы США, с 1900 года в радиусе 500 км от очага подземных толчков никогда не было природных катаклизмов подобной силы.

Серьезные разрушения наблюдаются в провинциях и префектурах Марраккеш-Сафи, Эль-Хауз, Уарзазат, Азиляль, Шишуа и Тарудант.

МИД РФ уточнил, что среди погибших в результате землетрясения нет россиян.

Анкара привела в готовность 265 сотрудников медицинских, чрезвычайных и поисково-спасательных агентств, подготовили тысячу палаток. Они смогут отправиться в пострадавшие районы, как только от марокканских властей поступит запрос. В той же ситуации находятся специалисты Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца. В МФКК заявили, что так называемые «подразделениями экстренного реагирования» могут быть переброшены в Марокко в течение двух суток после поступления запроса.

Ряд мировых лидеров выразили королю Марокко соболезнования в связи с трагедией. Среди них президент США Джо Байден, канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, лидер КНР Си Цзиньпин.

«В России разделяют переживания и скорбь дружественного народа Марокко. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого стихийного бедствия», – говорится в телеграмме от имени президента РФ Владимира Путина.

Землетрясение магнитудой 6,8-7 произошло в Марокко в ночь на 9 сентября. Пострадали шесть провинций в центре Марокко. Эпицентр толчков находился примерно в 72 км к юго-западу от Марракеша.

Марраккеш, Наталья Рязанова

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