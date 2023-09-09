В Петербурге число случаев отравления готовой едой выросло до 69

Роспотребнадзор зарегистрировал еще 35 случаев острой кишечной инфекции у клиентов сервиса доставки готовой еды «Самокат» в Санкт-Петербурге. Общее число пострадавших выросло до 69 человек, среди которых ребенок.

«Зарегистрировано 69 случаев ОКИ, в том числе у одного ребенка. В стационарах города остается 44 человека, в том числе ребенок. У одного заболевшего обнаружена Salmonella», – пояснили в региональном управлении ведомства.

Специалисты продолжают собирать пробы продуктов и готовой продукции, обследуют персонал. ООО «Умный Ритейл» владеющий сервисом доставки, убрало некачественные продукты из ассортимента. Роспотребнадзор составил в отношении изготовителя еды АО «Грин Бокс» протокол, которым деятельность фирмы приостановлена.

Накануне 34 жителя Петербурга обратились за медицинской помощью с симптомами острой кишечной инфекции. Все они заказывали готовую еду АО «Грин Бокс» через сервис доставки «Самокат».

Ранее массовое отравление обедом в школьной столовой случилось в Кировском районе Санкт-Петербурга. 17 детей и взрослых пожаловались на симптомы острой кишечной инфекции, 13 детей отправили в стационары.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

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