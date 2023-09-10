Киев пытался атаковать Крым восемью беспилотниками и тремя группами десанта

Российские войска не позволили киевскому режиму провести атаки на Республику Крым. В Черном море уничтожили восемь украинских беспилотников и три группы вражеского десанта.

По данным Минобороны РФ, киевский режим задействовал восемь беспилотников самолетного типа, чтобы совершить террористическую атаку на российский регион.

«Ночью 10 сентября дежурными средствами ПВО уничтожено восемь беспилотных летательных аппаратов над акваторией Черного моря вблизи побережья Республики Крым», – говорится в сообщении МО РФ.

Позже противник предпринял еще одну попытку атаковать полуостров и отправил десант. Но все три катера с боевиками были ликвидированы.

«В западной части акватории Чёрного моря северо-восточнее острова Змеиный самолетами морской авиации Черноморского флота уничтожено три быстроходных военных катера производства США Willard Sea Force с десантными группами ВСУ», – добавили в министерстве.

Правительство республики подтвердило попытку атаки десантом.

Накануне вечером российскими войсками сбиты три беспилотника ВСУ, пытавшихся атаковать Крым. Сработала система ПВО.

Москва, Наталья Рязанова

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