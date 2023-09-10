В Марокко число жертв землетрясения превысило 2000 человек

Число погибших в результате землетрясения в центральных районах Марокко увеличилось до 2012 человек, следует из данных МВД страны. За ночь печальная статистика выросла почти вдвое: накануне вечером сообщалось о 1037 погибших, сообщает телеканал Alsumaria.

Число пострадавших выросло до 2059 человек. Из-под завалов продолжают доставать выживших и тела погибших. Военные помогают разбирать завалы. Армии приказано подключиться к обеспечению пострадавших районов чистой питьевой водой, продовольствием, палатками и одеялами.

Король Мухаммед VI приказал властям сосредоточиться на помощи «страдающим людям, особенно сиротам и уязвимым слоям населения». В центральном банке открыт спецсчет для пожертвований в помощь пострадавшим и семьям погибших.

В Марокко объявлен трехдневный траур в память жертв землетрясения, ставшего самым мощным и разрушительным за сто лет, передает Al-Jazeera.

Власти Франции сообщили, что в Марокко погиб один француз и пострадали восемь. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заверила, что россиян нет среди пострадавших в результате землетрясения.

Власти Марокко создадут отдельный комитет, который проработает план восстановления разрушенных районов. ЮНЕСКО поможет составить перечень ущерба объектам национального наследия и разработать стратегию восстановления исторических мест.

Землетрясение с эпицентром в 72 км от Марракеша произошло в ночь на 9 сентября. Магнитуду сейсмособытия оценили в 6,8-7. Пострадали шесть провинций в центре Марокко с населением порядка 10 млн человек.

Марракеш, Наталья Рязанова

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