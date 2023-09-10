До 171 выросло число отравившихся готовой едой в Петербурге

Число петербуржцев, отравившихся готовой едой из сервиса доставки «Самокат», увеличилось до 171 человека. Двое детей и 97 взрослых находятся в стационарах под надзором врачей, сообщили в управлении Роспотребнадзора по северной столице.

Число пострадавших увеличилось на сто человек всего за сутки. Накануне сообщалось о 69 зарегистрированных случаях острой кишечной инфекции.

«На 10 сентября зарегистрирован 171 случай ОКИ, в том числе у двух детей. Методом ПЦР у восьми заболевших обнаружена Salmonella. В стационарах города остаются 99 человек, в том числе два ребенка», – пояснили в ведомстве.

Специалисты проверили продукты и готовую еду АО «Грин Бокс», которую доставляли горожанам через сервис «Самокат». В готовой продукции обнаружили Salmonella.

Роспотребнадзор напомнил, что 8 сентября в отношении АО «Грин Бокс» составлен протокол о временном запрете деятельности. Сервис «Самокат» тогда же заверил ведомство, что убрал продукцию этой компании из ассортимента доставки.

Первые 34 случая отравления зарегистрированы в Петербурге 8 сентября. Горожане пожаловались на самочувствие и подтвердили, что все заказывали готовую еду через сервис доставки. Прокуратура проводит проверку инцидента, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.1 ст.238 УК РФ об оказании не отвечающих требованиям безопасности услуг.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

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