В Марокко число жертв землетрясения выросло до 2122 человек

МВД Марокко уточнило число погибших в результате землетрясения в центральных районах страны: 2122 человека. Ранее сообщалось о 2012 погибших.

«По предварительным данным, число погибших в результате землетрясения достигло 2122 человек, число раненых – 2421 человека», – цитирует сообщение министерства турецкое агентство «Анадолу».

Как минимум 1404 раненых находятся в тяжелом состоянии. В целом, более 18 000 семей пострадали из-за землетрясения.

Больше всего смертей зафиксировано в провинции Аль-Хауз к югу от Марракеша – 1351 человек. Там находился эпицентр землетрясения. Много погибших также в Таруданте, Шиваве, Варзазате, Марракеше, Азиле, Агадире, Касабланке и Юсифийе. Подземные точки также ощущались в столице страны Рабате, Мекнесе и Фесе.

Спасательным работам мешают афтершоки, самый сильный из которых достиг магнитуды в 4,5. В ряде районов камнепады перекрыли дороги в горные деревни.

Ряд стран предложил Марокко помощь в ликвидации последствий землетрясения. Пока королевство приняло предложения Испании, Великобритании, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов. Марокканские власти объяснили, что множество разных групп может плохо повлиять на координацию работ.

Землетрясение в Марокко произошло в ночь на 9 сентября. Магнитуду сейсмособытия оценили в 6,8-7. Пострадали шесть провинций в центре Марокко с населением порядка 10 млн человек.

Марракеш, Наталья Рязанова

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