Под Красноярском девочка погибла в яме рядом с домом

Восьмилетняя девочка погибла в яме рядом с домом в селе Новобирилюссы Красноярского края. Прокуратура проводит проверку, Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

ЧП случилось днем 10 сентября. Девочка с подругой играла рядом с домом, но вечером не вернулась домой. Мать школьницы обратилась в полицию. Немногим позже тело ребенка нашли в глубокой яме рядом с соседним домом. Сосед выкопал несколько таких для установки столбов.

Специалисты не нашли признаков криминальной смерти. По версии следствия, ребенок упал в яму и не смог выбраться сам, а рядом никого не было. Предварительно, девочка задохнулась под собственным весом, застряв вниз головой: ее ноги торчали из ямы. В прокуратуре края отметили, что семья погибшей не состояла на учете, была благополучной.

Управление Следственного комитета по региону возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования.

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Красноярск, Наталья Рязанова

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