В монастыре в Суздале при пожаре погибла женщина

Во Владимирской области женщина погибла при пожаре в монастыре. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Сообщение о возгорании на территории Ризоположенского женского монастыря в Суздале поступило сегодня ночью. Прибывшие на место пожарные увидели горение в здании трапезной палаты, в котором проживали прихожане.

До прибытия пожарно-спасательных подразделений было эвакуировано девять человек. Во время тушения были спасены три человека, одна из пострадавших отравилась угарным газом и находилась без сознания. Кроме того, одна женщина погибла.

По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Виновника ЧП устанавливают.

Владимир, Зоя Осколкова

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