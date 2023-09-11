В монастыре в Суздале при пожаре погибла женщина

Во Владимирской области женщина погибла при пожаре в монастыре. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
Сообщение о возгорании на территории Ризоположенского женского монастыря в Суздале поступило сегодня ночью. Прибывшие на место пожарные увидели горение в здании трапезной палаты, в котором проживали прихожане.
До прибытия пожарно-спасательных подразделений было эвакуировано девять человек. Во время тушения были спасены три человека, одна из пострадавших отравилась угарным газом и находилась без сознания. Кроме того, одна женщина погибла.
По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Виновника ЧП устанавливают.
Владимир, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube