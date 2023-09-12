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Вторник, 12 сентября 2023, 08:37 мск

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ВСУ повторно атаковали Курскую область

Губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал о повторной атаке киевского режима на город Рыльск. Все жители целы, повреждено одно здание на центральной улице.

«В Рыльске повторная атака украинского дрона на улице Ленина. В административном здании повреждена крыша, выбиты стекла в нескольких окнах. Пострадавших нет», – написал губернатор в телеграм-канале.

Это вторая атака за несколько часов. Сброшенная ночью с украинского беспилотника бомба не принесла жертв, повреждены только два здания в центре города.

Накануне днем украинская атака на регион не удалась: система ПВО сбила беспилотник. Упавший аппарат не причинил никакого ущерба.

Рыльск, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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