Туристка из Москвы сорвалась с горы в КЧР

Туристка из Москвы сорвалась с горы в Карачаево-Черкессии. Спасатели на вертолете сняли ее со склона и передали медикам, сообщили в ГУ МЧС России по республике.

Группа из шести москвичей пошла в поход по горной местности в Урупском районе, но не зарегистрировала свой маршрут. Под перевалом Загедан одна из туристов сорвалась с крутого склона и получила травму. Ее товарищи сообщили о происшествии в экстренные службы.

К туристам вышла пешая группа спасателей. Им пришлось пройти 15 км по горам, чтобы добраться к пострадавшей. Женщине на месте оказали первую помощь, а после на вертолете отвезли на базу Архызкого поисково-спасательного подразделения. Теперь туристкой занимаются медики.

Альпинист из России погиб во время восхождения на горный пик Гашербрум IV в Пакистане. Мужчина сорвался с горы.

Черкесск, Наталья Рязанова

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