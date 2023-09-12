Число жертв урагана «Даниэль» в Ливии выросло до 2800 человек

Число погибших в результате урагана «Даниэль» в Ливии увеличилось с 250 до 2800 человек. Порядка семи тысяч человек числятся без вести пропавшими в результате наводнений, передает Alsumaria со ссылкой на источники в медицинской сфере.

Ураган прошел по Ливии 10 сентября, вызвав наводнения. Сотни домов подтоплены или повреждены водой. Предварительно, погибшими числятся 2800 человек, судьба еще семи тысяч неизвестна.

Около города Дерна разрушились две плотины, отрезав его от остальной страны. Уровень воды поднялся на три метра, в город хлынуло около 30 млн кубометров воды, рассказали специалисты телеканалу Al Jazeera. Точное число погибших жителей неизвестно, сотни людей пока числятся пропавшими. Власти объявили Дерну зоной бедствия.

Международно признанное временное правительство в Триполи установило комендантский час, закрыло школы на время бедствия. В стране объявлен трехдневный траур. Четыре крупных нефтяных порта в Ливии приостановили работу на три дня начиная с вечера субботы.

Накануне Ливия запросила международную помощь, отметив, что не дождалось реакции мирового сообщества на трагедию в результате стихии.

Триполи, Наталья Рязанова

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