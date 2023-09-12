До 2862 человек выросло число жертв землетрясения в Марокко

Число погибших в результате землетрясения в центральных районах Марокко увеличилось до 2862 человек. Количество пострадавших выросло до 2562 человек, передает агентство «Анадолу» со ссылкой на марокканское МВД.

Гражданские спасатели и военные продолжают разбирать завалы в поселениях и каменные осыпи на дорогах. Статистика меняется по мере того, как спасатели пробираются в отдаленные населенные пункты, с которыми не было связи. Работы затруднены тем, что тяжелая техника для разбора завалов с трудом проходит по узким дорогам.

Несколько небольших деревень с глинобитными домами оказались почти полностью разрушены. Многие выжившие пока разместились в палатках и еще не получили от властей никакой помощи. Полевые госпитали тоже расположены в палатках. Больницы переполнены, передает Al Jazeera.

Землетрясение в Марокко произошло в ночь на 9 сентября. Магнитуду сейсмособытия оценили в 6,8-7. Пострадали шесть провинций в центре с эпицентром в 74 км от Марракеша. Пока Марокко приняло помощь только от Испании, Великобритании, Катара и Объединенных Арабских Эмиратов.

Марракеш, Наталья Рязанова

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