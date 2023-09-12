Брат играл с огнем: годовалая малышка погибла при пожаре в городе Шахты

Годовалая девочка погибла при пожаре в частном доме в городе Шахты Ростовской области. Ребенок был дома с трехлетним братом без присмотра взрослых.

Вечером 11 сентября двое маленьких детей остались дома одни. Старший брат играл с огнем, отчего начался пожар. Мальчик успел выбежать на улицу, а годовалая девочка осталась в доме и сгорела заживо.

«Причиной пожара стала шалость с огнём трехлетнего брата», – сообщили в ГУ МЧС по региону.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ о причинении смерти по неосторожности. Уже назначены необходимые экспертизы, рассказали в пресс-службе ведомства.

В Ростовской области пятеро детей оказались заперты в доме во время пожара. Двое погибли, трое попали в больницу с отравлением дымом.

Шахты, Наталья Рязанова

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