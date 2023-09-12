В Салавате загорелась мазутная яма на 300 квадратных метров

Возгорание произошло в мазутной яме в городе Салават в Башкирии. Пожар занимает порядка 300 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по республике.

На место пожара отправили 12 единиц техники и 31 человека. Промышленная часть города сильно задымлена из-за выгорающего мазута. По данным МЧС, яма уже не используется, распространение огня удалось сдержать. Пока пожар локализовали на площади в 300 кв.м.

«Пострадавших нет. Угрозы распространения огня нет. Пожар локализован, тушение продолжается», – говорится в сообщении.

В подмосковном Ногинске случился крупный пожар на складе компании по производству лакокрасочных изделий. Площадь возгорания достигла 3,2 тыс. кв. м.

Салават, Наталья Рязанова

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