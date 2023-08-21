Крупный пожар в Подмосковье: горит склад компании по производству лакокрасочных изделий

Сегодня утром в подмосковном Ногинске произошел крупный пожар на складе компании по производству лакокрасочных изделий. Как сообщила пресс-служба региональной прокуратуры, площадь возгорания достигла 3,2 тысячи квадратных метров.
Сообщение о ЧП поступило около 9:00. В настоящий момент идёт тушение пожара, данных о пострадавших не поступало.
Ногинская городская прокуратура начала проверку обстоятельств возгорания. «Будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности и по результатам приняты меры прокурорского реагирования», – говорится в сообщении надзорного ведомства.
По информации подмосковного главка МЧС, к ликвидации последствий возгорания привлечены 25 единиц техники и 83 спасателя. Согласно последней информации, к тушению огня подключены также пожарные вертолеты.
Москва, Светлана Антонова
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