Крупный пожар в Подмосковье: горит склад компании по производству лакокрасочных изделий

Сегодня утром в подмосковном Ногинске произошел крупный пожар на складе компании по производству лакокрасочных изделий. Как сообщила пресс-служба региональной прокуратуры, площадь возгорания достигла 3,2 тысячи квадратных метров.

Сообщение о ЧП поступило около 9:00. В настоящий момент идёт тушение пожара, данных о пострадавших не поступало.

Ногинская городская прокуратура начала проверку обстоятельств возгорания. «Будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности и по результатам приняты меры прокурорского реагирования», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

По информации подмосковного главка МЧС, к ликвидации последствий возгорания привлечены 25 единиц техники и 83 спасателя. Согласно последней информации, к тушению огня подключены также пожарные вертолеты.

Москва, Светлана Антонова

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