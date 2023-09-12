В Ливии число погибших от наводнений превысило 3000 человек

Число погибших в результате наводнений на восточном побережье Ливии превысило три тысячи человек, сообщил глава Минздрава заседающего на востоке страны правительства Осман Абдулселил. По данным Красного Креста, количество пропавших без вести почти достигло 10 тыс. человек.

По оценкам восточной администрации Ливии, погибли более трех тысяч человек. Судьба более девяти тысяч ливийцев неизвестна. Порядка 20 тыс. человек были эвакуированы из-за наводнения и лишились домов. Наводнение признано самым мощным за последние 40 лет, передает агентство «Анадолу».

Представитель Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Тамер Рамадан заявил, что организация оценила число пропавших без вести в 10 тыс. человек. МФКК получил информацию из независимых источников, сообщает Al Jazeera.

Власти подтвердили, что больше всего погибших в Дерне. Предварительно, четверть города разрушена или значительно пострадала в результате наводнения. Дороги вокруг разрушены, что осложняет доставку помощи. Больницы переполнены пострадавшими, тела многих погибших лежат на голой земле.

Ущерб от урагана «Даниэль», ставшего причиной наводнений, огромен. Только на восстановление разрушенной дорожной сети в Дерне потребуется 300 млн динаров или 67 млн долларов. Ливия уже приняла помощь от Катара и Египта, Турция отправила к пострадавшую страну три самолета с гуманитарной помощью.

Триполи, Наталья Рязанова

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