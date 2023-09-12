В ДНР беременная женщина подорвалась на мине ВСУ

Киевский режим обстрелял село Керменчик в Донецкой народной республике, в результате чего ранен пенсионер. В Ясиноватой беременная женщина сильно пострадала при взрыве опасного предмета, сообщили в СЦКК ДНР.

В Великоновосёлковском районе во время обстрела ранен мужчина 1949 года рождения.

«На автодороге «Ясиноватая-Горловка» в результате подрыва на взрывоопасном предмете тяжелые ранения получила беременная женщина», – говорится в сообщении.

Пострадавшую доставили в больницу. Сейчас за жизнь 37-летней женщины борются врачи. Подробности состояния раненого пенсионера не раскрываются.

Ранее ВСУ обстреляли гражданские объекты в Донецке, используя кассетные снаряды. В Петровском районе города пять мирных жителей получили ранения различной степени тяжести.

Донецк, Наталья Рязанова

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