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Суббота, 2 сентября 2023, 14:43 мск

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ВСУ опять обстреляли Донецк: пять местных жителей получили ранения

Украинские войска нанесли новые удары по гражданским объектам в Донецке. По данным СЦКК ДНР на 12:00, в Петровском районе города на улице Степана Щипачева ранения различной степени тяжести получили пять гражданских лиц, среди которых четыре женщины.

Как сообщается, войска киевского режима ведут обстрел, в том числе, кассетными снарядами.

За последние сутки ВСУ нанесли 47 ударов по Донецку, в результате которых в Киевском районе города погибла 6-летняя девочка, ранения различной степени тяжести получили 23 гражданских лица, в том числе дети.

Донецк, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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