Пятибалльное землетрясение произошло у берегов Камчатки

Землетрясение с магнитудой 5 произошло около острова Беринга у побережья Камчатки. По данным МЧС, местные жители не ощутили сейсмособытие.

По данным Камчатского филиала геофизической службы РАН, подземные толчки случились днем 13 сентября по местному времени. Эпицентр находился на глубине 40 км всего в 14 км от села Никольское Алеутского округа.

«В населённых пунктах сейсмособытие не ощущалось. Звонки в ЕДДС муниципальных районов Камчатского края от граждан не поступали», – добавили в ГУ МЧС по Камчатскому краю.

8 сентября сейсмологи на Камчатке зафиксировали три землетрясения в течение одного часа. Магнитуда сейсмособытий оценивалась в 3,1, 4,9 и 5,1.

Петропавловск-Камчатский, Наталья Рязанова

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