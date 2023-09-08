На Камчатке произошло три землетрясения с разницей в несколько минут

Сейсмологи на Камчатке зафиксировали три землетрясения в течение одного часа. Об этом сообщает Камчатский филиал геофизической службы РАН.

В Камчатском заливе Тихого океана произошло два подземных толчка с разницей во времени пять минут. Третье землетрясение случилось спустя 40 минут. Магнитуда сейсмособытий оценивается в 3,1, 4,9 и 5,1.

«Очаги располагались примерно в одном месте на глубине от 13 до 46 км под морским дном. Расстояние до ближайшего населенного пункта поселка Усть-Камчатск составило около 100 км», – сообщают специалисты.

По данным регионального управления МЧС, жертв и разрушений нет. Угроза цунами не объявлялась.

Петропавловск-Камчатский, Зоя Осколкова

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