В Петербурге число отравившихся едой из доставки выросло до 274 человек

Уже 137 человек находятся в стационарах Петербурга после отравления готовой едой из доставки. Общее число пострадавших увеличилось до 274 человек, сообщили в управлении Роспотребнадзора по северной столице.

«По итогам 12 сентября зарегистрировано 274 случая острой кишечной инфекции, в том числе у трех детей. В стационарах города остается 137 человек, в том числе три ребенка», – говорится в сообщении.

Лабораторные исследования выявили Salmonella у 56 заболевших. Ранее инфекцию нашли в готовой продукции АО «Грин Бокс», которую заказывали все пострадавшие петербуржцы.

Роспотребнадзор составил протокол о временном запрете деятельности АО «Грин Бокс» 8 сентября, когда были зарегистрированы первые случаи отравления. Материалы направлены в Приморский районный суд для административного приостановления деятельности. По данным ведомства, рассмотрение дела судом назначено на 14 сентября.

Санкт-Петербург, Наталья Рязанова

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