На Камчатке турист умер при восхождении на вулкан

Житель Камчатки умер во время восхождения на вулкан Николка. Следственный комитет начал доследственную проверку инцидента.

Предварительно, 11 сентября двое мужчин из Петропавловска-Камчатского приехали в Мильковский район, чтобы покорить древний щитовой вулкан Николка. Во время похода одному из туристов стало плохо, и он умер.

Следователи выясняют все обстоятельства смерти мужчины. По итогам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела или об отказе, пояснили в краевом управлении СКР.

Турист из Петербурга погиб на Авачинском вулкане на Камчатке. Предположительно, мужчина сорвался со скалы.

Петропавловск-Камчатский, Наталья Рязанова

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