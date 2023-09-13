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Среда, 13 сентября 2023, 09:05 мск

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На Камчатке турист умер при восхождении на вулкан

Житель Камчатки умер во время восхождения на вулкан Николка. Следственный комитет начал доследственную проверку инцидента.

Предварительно, 11 сентября двое мужчин из Петропавловска-Камчатского приехали в Мильковский район, чтобы покорить древний щитовой вулкан Николка. Во время похода одному из туристов стало плохо, и он умер.

Следователи выясняют все обстоятельства смерти мужчины. По итогам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела или об отказе, пояснили в краевом управлении СКР.

Турист из Петербурга погиб на Авачинском вулкане на Камчатке. Предположительно, мужчина сорвался со скалы.

Петропавловск-Камчатский, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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Красноярск, Сибирь, Россия, Скандалы и происшествия, Туризм, Следственный комитет России,