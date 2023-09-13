В Анадыре самолет со 157 пассажирами столкнулся с птицей

Лайнер «Airbus-320» столкнулся с птицей во время посадки в аэропорту Анадыря на Чукотке. Никто из 157 пассажиров и семи членов экипажа не пострадал, сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.

Инцидент случился около 11:30 по местному времени с самолетом компании S7, летевшим из Владивостока в Анадырь. В аэропорту уточнили, что в нос самолета врезалась чайка. Теперь лайнеру нужна техническая помощь, поэтому его обратный полет во Владивосток отложили на сутки.

«Воздушное судно повреждено, завтра ждём техническую помощь из Новосибирска. Пассажиров авиакомпания разместила, всё нормально», – сказал представитель аэропорта в беседе с ИА «Чукотка».

Транспортная прокуратура организовала проверку безопасности полетов и взяла на особый контроль соблюдение прав пассажиров, которые планировали вылететь на данном самолете по обратному маршруту.

Самолет Airbus А320 при вылете из аэропорта Иркутска столкнулся со стаей птиц. Из-за ЧП рейс был прерван.

Анадырь, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»