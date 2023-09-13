Под Воронежем поезд насмерть сбил шестилетнего ребенка

В Воронежской области шестилетний мальчик попал под поезд. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

«По предварительной информации, ребенок находился вблизи железнодорожных путей без присмотра взрослых и перебегал пути перед движущимся поездом», – говорится в сообщении ведомства.

Машинист сигналил и попытался остановить состав, но трагедию предотвратить не удалось. От полученных травм ребенок скончался на месте.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта».

Воронеж, Зоя Осколкова

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