Двое рабочих погибли в колодце канализации под Мурманском

Двое рабочих погибли в канализационном колодце в мурманском поселке Междуречье. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований охраны труда, рассказали в управлении Следственного комитета по региону.

По данным следствия, 12 сентября МУП Кольского района «УЖКХ» отправило двух рабочих для техобслуживания канализационного колодца. Около 16:00 часов выяснилось, что оба работника мертвы.

Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть двух человек. Прокуратура начала собственную проверку в связи с инцидентом.

В Челябинской области рабочие в возрасте 17 и 19 лет чистили колодец и погибли. Первый, надышавшись испарениями, не смог поняться и задохнулся. Второй спустился ему на помощь, но и сам погиб.

Мурманск, Наталья Рязанова

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