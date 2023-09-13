Женщина и трое детей утонули в кювете в своей машине

Автомобиль опрокинулся в заполненный водой кювет в Омской области и оставался там полдня. В результате женщина и трое детей захлебнулись.

По данным УМВД по региону, около полудня 26-летняя женщина с тремя детьми отправилась к родственникам в соседнее село в Большеуковском районе. По пути она не справилась с управлением ВАЗ-21093, машина съехала в заполненный водой кювет и перевернулась.

«При погружении в воду водитель, находящиеся на пассажирских сиденьях мальчики 12 и 7 лет, а также девятимесячная девочка захлебнулись», – пояснили в УМВД.

Муж начал искать семью вечером, когда жена не вернулась от родственников. Машину, погруженную в воду и закрытую кустами, долго не замечали. Автомобиль и погибших нашли около 01:40 часов.

Специалисты выясняют причины и обстоятельства происшествия. Прокуратура Омской области начала собственную проверку.

В Хабаровском крае подросток без прав катал друзей и опрокинул машину в затопленный карьер. В результате 17-летний пассажир погиб.

Омск, Наталья Рязанова

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