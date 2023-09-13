Женщина и трое детей утонули в кювете в своей машине

Автомобиль опрокинулся в заполненный водой кювет в Омской области и оставался там полдня. В результате женщина и трое детей захлебнулись.
По данным УМВД по региону, около полудня 26-летняя женщина с тремя детьми отправилась к родственникам в соседнее село в Большеуковском районе. По пути она не справилась с управлением ВАЗ-21093, машина съехала в заполненный водой кювет и перевернулась.
«При погружении в воду водитель, находящиеся на пассажирских сиденьях мальчики 12 и 7 лет, а также девятимесячная девочка захлебнулись», – пояснили в УМВД.
Муж начал искать семью вечером, когда жена не вернулась от родственников. Машину, погруженную в воду и закрытую кустами, долго не замечали. Автомобиль и погибших нашли около 01:40 часов.
Специалисты выясняют причины и обстоятельства происшествия. Прокуратура Омской области начала собственную проверку.
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Омск, Наталья Рязанова
© 2023, РИА «Новый День»
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