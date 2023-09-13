В Краснодаре лифт с людьми рухнул с восьмого этажа

Пассажирский лифт упал с высоты восьмого этажа в многоквартирном доме в Краснодаре. В кабине находились шесть человек. Мужчина и двое маленьких детей попали в больницу.

По данным городского УМВД, ЧП случилось в жилом доме на улице Московской. Лифт сорвался с креплений и рухнул вниз, когда внутри находились трое мужчин, женщина и двое детей.

В результате дети трех и четырех лет получили травмы, у одного мужчины перелом ноги. Всех троих отвезли в больницу, пострадавшими занимаются медики. Состояние остальных пассажиров не уточняется.

«На месте работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства инцидента. По окончанию проверки будет принято законное процессуальное решение», – пояснили в УМВД.

В Москве кабина лифта упала с 11-го этажа и резко затормозила. Находящийся внутри подросток пострадал и попал в больницу.

Краснодар, Наталья Рязанова

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