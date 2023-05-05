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Пятница, 5 мая 2023, 10:28 мск

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Подросток получил перелом ноги при падении лифта на юго-востоке Москвы

Уголовное дело возбуждено по факту получения травмы подростком в результате падения кабины лифта на юго-востоке столицы. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

«По данным следствия, 4 мая 2023 года в одном из домов, расположенных на 6-й улице Верхние Поля в городе Москве, произошел сбой в работе лифта и резкое торможение. Установлено, что в момент инцидента в лифте находился 16-летний подросток. Юноша доставлен в столичную больницу, где ему оказывают медицинскую помощь. Жизни и здоровью несовершеннолетнего ничего не угрожает», – говорится в сообщении ведомства.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 Уголовного кодекса РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

По данным СМИ, кабина лифта рухнула с 11 этажа. В результате подросток получил перелом ноги.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Следственный комитет России

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