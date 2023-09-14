На Камчатке нашли двух пожилых туристов после девяти дней поисков

Спасатели нашли двух пожилых туристов, потерявшихся на маршруте по камчатским вулканам. Мужчины не выходили на связь с 28 августа, рассказали в ГУ МЧС по Камчатскому краю.

Два туриста 70 и 72 лет вышли из посёлка Ключи 4 августа и должны были завершить свой маршрут на стоянке «Клешня». В назначенное время они не появились на стоянке, а на связь не выходили с 28 августа. Администрация сети природных парков «Вулканы Камчатки» попросила помощи в поисках у других туристов, после этого к делу подключилось МЧС.

К ключевым точкам маршрута туристов отправилась пешая группа. Спасатели на вертолетах и беспилотники вели поиски с воздуха. Всего было проверено более 400 кв. м территории, включая туристические тропы, перевалы, ледники, домики и стоянки для туристов.

«Их с воздуха обнаружили спасатели на вертолете Ми-8. Пожилые туристы найдены обессиленными, эвакуированы на вертолете МЧС России и переданы медикам. Поисково-спасательная операция завершена», – пояснили в МЧС.

Усть-Камчатск, Наталья Рязанова

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