Под Саратовом локализовали пожар на 2 га после разгерметизации газопровода

Пожарным удалось локализовать пожар площадью в 2 га в поле под Саратовом из-за разгерметизации газопровода. Специалисты приступили к восстановлению трубопровода, сообщили в министерстве промышленности и энергетики Саратовской области.

ЧП случилось рано утром около поселка Красный Октябрь в Гагаринском районе города. Местные жители рассказали о громком хлопке и столбе пламени и дыма в поле за домами. По данным «Газпром трансгаз Саратов», произошла разгерметизация на газопроводе диаметром 1000 мм.

Прибывшие на место пожарные увидели горящую траву на площади около двух гектаров. Понадобилось четыре пожарных расчёта, чтобы локализовать огонь.

«Открытое горение газопровода устранено. Произошло возгорание травы на площади 2 га. Пострадавших нет. На месте работают все экстренные службы», – сообщил глава управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Юрий Юрин в телеграм-канале.

Областное минпромэнерго уточнило, что газ в пострадавшем трубопроводе не предназначен для населения, и авария не повлияла на снабжение топливом жителей.

«Подразделения ООО «Газпром трансгаз Саратов» приступили к проведению восстановительных работ. Причины произошедшего установит специальная комиссия», – добавили в пресс-службе министерства.

Ранее в Татарстане случилась разгерметизация трубопровода с этаном. Трубу прорвало в затопленной части поймы реки Кама.

Саратов, Наталья Рязанова

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