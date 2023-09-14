Число жертв землетрясения в Марокко выросло до 2946 человек

Число погибших в результате землетрясения в Марокко увеличилось до 2946 человек, число пострадавших – до 5674 человек, передает Alsumaria со ссылкой на МВД королевства.

Власти допустили, что печальная статистика продолжит расти, поскольку проверены еще не все отдаленные поселения. В некоторых деревнях продолжают разбирать завалы. Надежд на то, что спасатели найдут выживших, все меньше.

Во многие горные деревни спасателей доставляют вертолетами, потому что дорог для тяжелой техники нет, а горные тропы повреждены камнепадами и оползнями. Проблемы с дорогами осложняют и доставку гуманитарной помощи.

Специалисты отметили, что многие дома были построены из глиняных кирпичей. При разрушении такие стены почти не оставляют воздуха тем, кто оказался под завалами. Такие строения очень неустойчивы и опасны, что осложняет работу спасателей.

Землетрясение магнитудой в 6,8-7 в Марокко произошло в ночь на 9 сентября. Пострадали шесть провинций в центре с эпицентром в 74 км от Марракеша. Толчки вызвали серию афтершоков, самый сильный из которых был с магнитудой 6.

Марракеш, Наталья Рязанова

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